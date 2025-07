OM : le père d’Igor Paixao est à Marseille

Dossier chaud de l’été du côté de l’Olympique de Marseille, l’ailier brésilien Igor Paixao (25 ans) fait l’objet d’un fort intérêt du club phocéen. Nous vous avons d’ailleurs dévoilé que le joueur tenait un accord avec la formation olympienne il y a quelques jours même s’il manque encore un terrain d’entente entre l’OM et le Feyenoord.

En attendant que le dossier se finalise ou non, le père du joueur José Paixao passe son temps dans le sud de la France du côté de Cassis et Marseille. Il a ainsi diffusé des vidéos de la plage à Cassis et de l’hôtel intercontinental de Marseille. Simples vacances ou discussions pour l’avenir de son fils ? Le Brésilien a en tout cas vendu la mèche.