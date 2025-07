L’OM signe Pladi N’Zinga Pambani

Si l’OM est sur tous les fronts sur le mercato, le club phocéen a décidé, une fois n’est pas coutume, de renforcer son équipe avec un recrutement post-formation de joueurs internationaux tricolores en catégorie de jeune. Après avoir enregistré les arrivées du défenseur central international U18 français Fodé Camara (18 ans, ex-AS Saint-Etienne) et de l’arrière latéral international U17 français Félix Bienck (17 ans, ex- Paris FC), Marseille a bouclé l’arrivée de Pladi N’Zinga Pambani né en 2007.

Formé au FC Massy 91, ce solide défenseur central de 1m94 évoluait depuis trois saisons au Montpellier Hérault SC, où il s’est affirmé comme un espoir prometteur. International français U16 puis U17, il s’est distingué par sa puissance physique, sa lecture du jeu et sa sérénité balle au pied. Suivi en France et à l’étranger, notamment en Allemagne, Pambani a finalement été séduit par le projet phocéen. Un choix mûrement réfléchi… et un véritable coup de cœur de la direction phocéenne. Le natif d’Evry intègrera comme les deux joueurs nommés plus haut le groupe pro 2 dirigé par Romain Ferrier.