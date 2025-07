OL - Villefranche : les compositions officielles

Premier match amical de préparation pour l’Olympique Lyonnais qui affronte Villefranche. Après une fin de saison dernière décevante et de longues semaines passées dans la tourmente avec l’épisode de la DNCG, l’OL veut désormais tourner la page et entamer un nouveau chapitre. En face, Villefranche est bien évidemment outsider et tentera de poser quelques soucis aux Gones.

En ce qui concerne le onze de départ de l’OL, Paulo Fonseca organise son onze en 4-3-3. Descamps dans le but, Kumbedi et Chaib sur les côtés de la défense, Mata et Caleta-Car dans l’axe. Matic et Tessmann sont accompagnés par Merah. Enfin en attaque, Molebe et Laaziri entourent Himbert.

La composition de l’OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Caleta-Car, Chaib - Tessmann, Matic, Merah - Laaziri, Himbert, Molebe