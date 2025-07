Erik ten Hag humilé pour son premier match à la tête du Bayer Leverkusen

Difficile de faire pire comme débuts. Pour son premier match de pré-saison à la tête du Bayer Leverkusen, Erik ten Hag a vu ses joueurs s’incliner lourdement face à l’équipe U20 de Flamengo dans un match de préparation au Brésil. Malgré la présence de plusieurs titulaires et le maintien du système tactique de Xabi Alonso, les Allemands ont encaissé quatre buts en première mi-temps. Le coach néerlandais a tenté de réagir en remplaçant le gardien Flekken et l’avant-centre Boniface dès la 36e minute, mais sans succès, le club brésilien inscrivant un cinquième but peu après la pause.

À l’heure de jeu, Ten Hag a décidé de remplacer tous ses joueurs en faisant entrer d’autres cadres comme Xhaka, Grimaldo et Schick, mais c’est finalement le jeune Montrell Culbreath qui a sauvé l’honneur en marquant à la 71e minute. Après une fin de match plus maîtrisée par les vice-champions d’Allemagne, Ten Hag a relativisé ce surprenant revers. «Les 30 dernières minutes ont été bonnes, et il y avait des signes avant-coureurs, a-t-il assuré au micro de Bild. Le résultat est mauvais, mais les résultats de pré-saison ne m’intéressent pas vraiment. Nous ne devrions jamais perdre, même par un écart important, mais il était important pour moi de ne perdre aucun joueur.» Leverkusen poursuivra sa préparation pour la nouvelle saison avec des matchs contre le VFL Bochum, Fortuna Sittard, Pise et Chelsea.