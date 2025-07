Le Havre s’offre Lionel Mpasi-Nzau

Le mercato havrais est plus que jamais lancé. Officiellement maintenu en Ligue 1 après le verdict rendu par la DNCG, le club normand enchaîne les officialisations. Ces dernières heures, les Ciel et Marine ont ainsi annoncé les arrivées de Mory Diaw, Félix Mambimbi ou encore Godson Kyeremeh. Et un nouveau renfort débarque du côté d’Océane.

Ce samedi, le HAC a ainsi officialisé l’arrivée de Lionel Mpasi-Nzau, formé au PSG. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le gardien de 30 ans, arrivé en provenance de Rodez, débarque librement dans la cité portuaire jusqu’en 2027. À noter qu’il arrive dans la peau d’un numéro 2 puisque Mory Diaw devrait lui débuter la saison en tant que titulaire.