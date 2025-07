L’OM recrute un joueur de Montpellier

L’Olympique de Marseille est de loin le club français le plus actif sur le marché des transferts en ce début d’été. La formation phocéenne multiplie les pistes pour renforcer son effectif et n’oublie pas de penser à l’avenir. Dans ce sens, la direction penche clairement sur plusieurs recrues en post-formation. Et l’une d’entre elles arrivera en provenance de Montpellier.

La suite après cette publicité

En effet, l’OM va s’offrir le jeune défenseur central Pladi N’Zinga Pambani. Il va signer dans les prochaines heures avec Marseille. Le défenseur de 18 ans va signer son premier contrat pro à l’OM et s’engager pour un contrat de 3 ans. Montpellier devrait toucher une somme intéressante pour ce type de deal.