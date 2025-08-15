Brest pousse pour s’offrir Joris Chotard

Le Stade Brestois a intensifié ses discussions avec Montpellier pour Joris Chotard (23 ans). Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu défensif pourrait rapidement quitter Montpellier, relégué en Ligue 2. Dans le viseur de clubs de Ligue 1, comme Auxerre et Nantes, mais également Anderlecht en Belgique, l’international espoirs pourrait rebondir du côté de Brest.

Comme évoqué par MohamedTERParis il y a quelques semaines, le club breton a effectué une approche concrète et selon nos informations, les deux parties avancent bien pour trouver un accord. Montpellier aurait fixé son tarif entre 6 et 9M€, hors bonus. Brest devrait boucler le dossier pour environ 2M€ et des bonus pour renforcer son milieu, avec un élément qui a disputé 26 rencontres de Ligue 1 la saison dernière, pour un but inscrit.