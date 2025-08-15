L’UEFA souhaite révolutionner la Supercoupe d’Europe

L’UEFA pourrait bien transformer radicalement la Supercoupe d’Europe. Traditionnellement disputée entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa, cette rencontre annuelle pourrait bientôt prendre la forme d’un tournoi à quatre équipes, à l’image de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. L’idée serait d’organiser deux demi-finales puis une finale, et de déplacer cette compétition en dehors de l’Europe, aux États-Unis ou au Moyen-Orient, afin de lui donner une dimension plus internationale selon RMC Sport.

La suite après cette publicité

Cette réforme viserait surtout à séduire le marché américain et à maximiser les revenus liés aux droits TV, dans un contexte où l’Europe ne promet pas d’augmentation significative. Relevent, le nouveau partenaire américain de l’UEFA chargé de la commercialisation des droits, pourrait ainsi transformer la Supercoupe d’Europe en un produit attractif à l’international, suivant la stratégie déjà adoptée par l’Espagne avec sa Supercoupe. Une initiative qui illustre la volonté de l’UEFA d’innover tout en élargissant son audience mondiale.