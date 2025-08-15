Menu Rechercher
LOSC : la réponse cash de Bruno Genesio sur Edon Zhegrova

Zhegrova (Lille) contre l'Atlético de Madrid @Maxppp

Edon Zhegrova sera-t-il toujours Lillois à la fin du mercato ? Rien n’est moins sur puisque l’ailier de 26 ans, en fin de contrat dans un an, est particulièrement courtisé par l’OM. Une offre contractuelle lui a même été soumise d’après nos informations. Le joueur aimerait rejoindre la Canebière mais est pour le moment retenu par le LOSC, pas satisfait des premiers contacts avec Marseille comme l’expliquait Olivier Létang la semaine passée](https://www.footmercato.net/a2842649318592798239-le-losc-lache-une-enorme-bombe-sur-edon-zhegrova).

D’après Bruno Genesio, la situation est tout de même un peu plus floue. «Pour Edon, je ne l’ai pas eu à l’entraînement cette semaine. Il continue de s’entraîner avec la Pro 2. Je n’ai pas d’autres informations à vous donner le concernant» a entamé le coach des Dogues en conférence de presse avant d’admettre. «Je ne sais pas si je pourrais compter sur lui cette saison.» De quoi laisser pas mal d’espoir à l’OM dans ce dossier.

