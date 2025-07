L’AC Milan coche le nom de Melvin Bard pour remplacer Theo Hernández !

L’AC Milan est l’un des clubs les plus actifs sur ce début de mercato estival. Porté par une nouvelle dynamique incarnée par l’arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc et celle d’Igli Tare au poste de directeur sportif, le club lombard entend bien tourner la page d’une saison décevante, marquée par une élimination prématurée en Ligue des Champions, une défaite cuisante en Coupe d’Italie et une campagne de Serie A en demi-teinte, mais aussi deux coachs en 9 mois (Paulo Fonseca puis Sérgio Conceição). Dans cette volonté de renouveau, les Rossoneri multiplient les pistes sur le marché des transferts et ne cachent pas leur ambition de renforcer toutes les lignes de l’effectif.

Parmi les nombreux noms évoqués ces derniers jours figurent des profils très variés, preuve de l’ampleur du chantier : Dusan Vlahovic (Juventus) pour renforcer l’attaque, Guéla Doué (Rennes) pour la défense. Luka Modric (Real Madrid) et Samuele Ricci (Torino) ont officiellement signé pour densifier le milieu, mais il y a aussi et toujours Marco Asensio (PSG) et Ardon Jashari (Bruges) dans une logique de qualité et de profondeur. Si toutes ces pistes n’iront pas à leur terme, elles témoignent d’une volonté claire : redonner un souffle européen à un Milan qui rêve à nouveau de titres et de grandeur. Dans le sens des départs, tout s’est aussi accéléré avec les départs de Tijjani Reijnders, Theo Hernández, Davide Calabria, Luka Jovic, Alessandro Florenzi, Marco Pellegrino, Francesco Camarda, Kyle Walker, Alvaro Morata, Tammy Abraham, João Félix ou encore Riccardo Sottil.

Bard aussi dans les petits papiers

Selon nos informations, après avoir vu Théo Hernandez prendre la direction d’Al-Hilal et essuyé un revers dans le dossier Archie Brown — qui a préféré rejoindre Fenerbahçe —, l’AC Milan s’active en coulisses pour trouver son nouveau latéral gauche. Le club lombard a récemment coché le nom de Melvin Bard (OGC Nice), qui plaît particulièrement à Igli Tare, le nouveau directeur sportif des Rossoneri. Le profil du défenseur français aurait également reçu l’aval de Massimiliano Allegri, convaincu que Bard s’intégrerait parfaitement dans son système tactique. La direction milanaise se prépare à rentrer en discussions avec les dirigeants niçois. Néanmoins, à ce jour, aucune discussion n’est avancée et aucun accord est sur la table. Les Rossoneri ont d’ailleurs également coché les noms de Javi Galán de l’Atlético de Madrid et Fabiano Parisi de la Fiorentina.

Avec un profil qui plaît autant, nul doute que le Milan prépare ses arguments pour convaincre Bard, en fin de contrat en juin 2028. Toujours d’après nos indiscrétions, la situation de Bard attise les convoitises : plusieurs clubs européens se sont déjà renseignés, dont Sunderland, qui aurait même transmis une offre. L’AC Milan, conscient de cette concurrence, pourrait rapidement accélérer dans ce dossier pour ne pas rater une nouvelle cible prioritaire sur ce mercato. Affaire à suivre donc, alors que l’AC Milan semble déterminé à entamer rapidement les discussions dans ce dossier pour éviter un nouveau revers sur le marché des transferts.