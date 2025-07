Luka Jovic en passe de rejoindre un club de Liga !

Libre de tout contrat après son départ de l’AC Milan, l’attaquant serbe Luka Jovic est sur le point de rebondir à Getafe, club qui a récemment activé un accord avec le joueur pour entamer les démarches de finalisation de sa signature. À 27 ans, Jovic doit encore réussir sa visite médicale et parvenir à un accord salarial avec le club madrilène selon AS. Le principal défi pour Getafe réside dans la gestion de son plafond salarial, alors que Jovic percevait 3,28 millions d’euros par an à Milan. La vente imminente d’Uche à un club de Premier League pourrait toutefois libérer des fonds suffisants. Par ailleurs, le départ probable de Borja Mayoral, l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif, est envisagé afin de faciliter cette opération financière.

Passé par le Real Madrid entre 2019 et 2022, avec un prêt à l’Eintracht Francfort en 2021, puis par la Fiorentina avant de rejoindre Milan en 2023, Luka Jovic affiche un parcours marqué par plusieurs expériences en Europe. Lors de ses deux saisons en Lombardie, il a disputé 47 rencontres, inscrit 13 buts et contribué au sacre en Supercoupe d’Italie. Désireux de retrouver la Liga et la vie madrilène, l’attaquant semble avoir fait de Getafe sa priorité, malgré l’intérêt persistant du club mexicain Cruz Azul, qui avait entamé des négociations. Ce possible transfert symbolise un nouveau chapitre pour Jovic, qui espère, encore, relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît bien. Selon Marca, Oviedo, promu en Liga, est entré dans la danse pour l’accueillir.