Luka Modric veut déjà tout révolutionner à l’AC Milan

«Bonjour à tous, je viens d’atterrir à Milan. Je suis très content d’être ici pour débuter un nouveau chapitre de ma carrière. Un grand bisou à tous», annonçait ainsi Luka Modric ce lundi. Arrivé à l’AC Milan où il a signé pour un an avec une seconde année en option, le milieu croate de 39 ans ouvrait une nouvelle page après un cycle de 13 saisons au Real Madrid. L’occasion pour lui de découvrir un nouveau championnat après avoir également porté le maillot du Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine), de l’Inter Zaprešić, du Dinamo Zagreb (Croatie) et de Tottenham (Angleterre). Un choix qui n’avait rien d’étonnant pour un joueur qui a toujours apprécié les Rossoneri où son idole Zvonimir Boban a évolué entre 1991 et 2001.

«Enfant, je regardais beaucoup la Serie A, et Milan était mon équipe préférée. À l’époque, en Croatie, on regardait beaucoup Milan, car c’était l’un des clubs les plus suivis au monde. Mon idole Boban était aussi là-bas. Aujourd’hui, je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure» a-t-il confié à la chaîne TV du club transalpin. Un choix du cœur pour le nouveau numéro 14 du Diavolo qui n’en reste pas moins motivé : «j’ai atteint de nombreux objectifs, bien plus que ce que j’aurais espéré. Je suis heureux et reconnaissant de ce que j’ai accompli. Je ne suis jamais satisfait, j’en veux toujours plus, surtout sur le plan professionnel. Quand on gagne, quand on ressent ce sentiment, on a toujours envie de revivre. C’est pourquoi j’ai toujours cette envie et cette soif de gagner.»

Luka Modric veut gagner des titres

Voulant rester compétitif, notamment avec l’objectif de la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie en ligne de mire, Luka Modric a ensuite expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club transalpin. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Luka Modric est là pour gagner : «je voulais rester en Europe pour continuer à jouer au football à haut niveau. J’avais d’autres offres, mais quand Milan m’a appelé, c’était clair. Je le voulais dès le départ. J’ai également été impressionné par la venue du directeur sportif Tare en Croatie pour me présenter le projet et tout ce qui concerne Milan. C’était très important pour moi, cela m’a montré à quel point ils souhaitaient me faire venir ici. De plus, Milan est l’un des plus grands clubs d’Europe. Milan ne peut pas se contenter de la médiocrité, il faut se fixer des objectifs ambitieux : remporter des titres et rivaliser avec les meilleures équipes du monde. C’est pour cela que je suis ici.»

Suiveur assidu du football italien comme il l’a expliqué, mettant en avant le fait que certains de ses coéquipiers en sélection y évoluent ou y ont évolué, Luka Modric entend apporter son expérience à l’AC Milan et ne considère pas avoir une place de titulaire attitré. Prêt à se battre pour proposer le meilleur de lui même, Luka Modric a aussi confié qu’il n’était pas là en pré-retraite : «je dis toujours que pour moi, le plus important, c’est l’amour : l’amour du jeu et du football. Je l’ai toujours, je sens que j’ai toujours cette flamme en moi. C’est ce qui me motive. Et puis, il y a aussi le fait de bien travailler, de se préparer pour donner le meilleur de soi-même et de vivre une vie saine. Il n’y a pas de grands secrets, mais pour moi, ce qui compte le plus, c’est la passion et l’amour du football.» Ambitieux, Luka Modric a annoncé la couleur pour sa nouvelle vie milanaise.