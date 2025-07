Amicaux : le LOSC s’incline face à Côme

Depuis plus d’une semaine, le LOSC a entamé sa reprise. Présent en Europa League après avoir terminé à la cinquième place l’an dernier, les Nordistes aspirent à faire mieux lors de la cuvée qui se profile. En ce sens, les Dogues se doivent de réaliser une bonne préparation. Après deux victoires initiales, Lille disputait son troisième match de préparation ce vendredi contre Côme.

La suite après cette publicité

Et rien ne s’est passé comme prévu face à la formation italienne. Alors que Strefezza a ouvert le score en première période, Ivan Azon a doublé la mise au retour des vestiaires pour Como. Réduisant la marque grâce à Fernandez-Pardo (76e), les Dogues ont égalisé à la 78e minute grâce à Lachaab. Cinq minutes plus tard, Como a repris l’avantage et n’a plus lâché la victoire (3-2).