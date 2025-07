L’AC Milan fonce sur un flop de Manchester United

Après les départs attendus de Morata, d’Abraham et de Luka Jovic, l’AC Milan est activement à la recherche d’un nouveau numéro 9 pour la saison prochaine. Et un nouveau nom est apparu sur les tablettes des Rossoneri : celui de Rasmus Højlund. Malgré un passage en demi-teinte à Manchester United (10 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues), l’attaquant danois plairait beaucoup à Massimiliano Allegri. À ce jour, le seul joueur capable d’occuper le poste d’avant-centre dans l’effectif milanais est Giménez. L’AC Milan se renseigne donc sur le dossier Højlund et verrait d’un bon œil l’arrivée du joueur de 22 ans, selon Sky Sports Italia.

L’attaquant d’1m91, capable d’évoluer en faux numéro neuf, possède un profil assez technique et agile. À son échelle, il présente certaines similitudes avec Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, aujourd’hui conseiller spécial du propriétaire milanais, pourrait d’ailleurs pousser en faveur de ce transfert. Højlund a aussi l’avantage de bien connaître la Serie A : lors de son unique saison à l’Atalanta en 2022-2023, il avait inscrit 10 buts.