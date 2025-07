Real Madrid : Rodrygo dans le viseur de Liverpool

Un nouveau prétendant pour Rodrygo. Très peu utilisé par Xabi Alonso durant la Coupe du Monde des Clubs, l’attaquant brésilien n’est plus indispensable pour le Real Madrid qui accepterait de le vendre contre un chèque suffisant. Après Arsenal et le Bayern Munich, c’est au tour de Liverpool de s’intéresser à l’international auriverde. AS précise tout de même que les Merengues n’ont reçu aucune offre pour le moment.

D’après RMC Sport, l’opération Rodrygo dépendrait de l’éventuelle vente de l’ailier colombien Luis Díaz, qui semble prêt à changer d’air cet été et n’est pas insensible aux convoitises du Bayern Munich et du FC Barcelone. Si telle vente se produit, nul doute que les Reds auraient les fonds nécessaires pour s’offrir le numéro 11 de la Maison Blanche. Ils entreraient aussi en concurrence directe avec leurs rivaux d’Arsenal pour le joueur de 24 ans.