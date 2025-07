Accord trouvé entre Archie Brown et Fenerbahçe

Ce fut une nuit de réflexion pour Archie Brown, l’arrière gauche de La Gantoise, qui, il y a quelques heures encore, devait choisir entre l’AC Milan et Fenerbahçe. Ses derniers doutes dissipés, le joueur natif de Birmingham a décidé d’accepter l’offre du club turc, légèrement supérieure à celle des Rossoneri, tant en termes de salaire que de commissions. Mais ce n’est pas l’aspect financier qui a convaincu le jeune joueur de dire oui à Fenerbahçe, alors qu’il avait jusqu’à hier soir privilégié l’AC Milan. Le joueur lui-même a expliqué sa décision.

«L’accord avec Milan était pratiquement conclu. J’étais prêt à partir. Mais dans la nuit, j’ai reçu un appel du président de Fenerbahçe et tout a basculé. La passion et la vision qu’il m’a décrites m’ont aidé à faire ce choix : je savais que je devais venir à Fenerbahçe». L’accord entre Fenerbahçe et La Gantoise avait déjà été conclu il y a quelque temps sur la base d’un transfert définitif d’une valeur de 8 millions d’euros. Il ne restait plus qu’à convaincre le joueur, désormais prêt à signer un contrat de quatre ans avec une option pour une cinquième saison. Son salaire est estimé à environ 1,5 million d’euros net par saison. Avec un goût amer pour cette occasion manquée, l’AC Milan va reprendre ses recherches pour un latéral gauche afin de remplacer Theo Hernandez.