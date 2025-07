N2 : Bordeaux connaît enfin ses adversaires

Si dans le monde professionnel, le calendrier est connu de tous, du côté de la N2, il y avait encore du suspense. Ce jeudi, la FFF devait dévoiler officiellement les différents groupes et donc le mystère était entier pour Bordeaux. La saison dernière, en raison de la rétrogradation administrative, le club avait été placé dans la seule poule où il y avait de la place : celle de la zone Est. Cette année, il pouvait donc y avoir du changement avec notamment la poule de la zone Sud qui semblait être plus logique.

La suite après cette publicité

Mais la FFF a tranché et a décidé de garder Bordeaux dans la poule A. Une nouvelle qui satisfait le club qui avait demandé à rester dans cette poule expliquant que c’était préférable niveau sécurité et organisation des déplacements. Bordeaux se retrouve donc dans la poule avec Angoulême, L’Aviron Bayonnais, Les Herbiers VF, US Saint-Malo, La Roche Vendée, Blois Foot 41, Saint-Colomban Locminé, US Avranches, Dinan-Léhon FC, Voltigeurs Châteaubriant, Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC, Stade Poitevin, Olympique de Saumur Football Club, FC Chauray (promu), Lorient B (promu), Montlouis (promu) et Granville (repêché).