Les Girondins de Bordeaux visent la Ligue 1 en 2030

Les Girondins préparent déjà l’avenir avec ambition. Présent en conférence de presse au château du Haillan, Bruno Irles, l’entraîneur bordelais, s’est montré pleinement confiant quant aux objectifs fixés pour cette nouvelle saison. « Autant l’an dernier, monter aurait été un rêve, autant cette année, c’est un objectif affirmé, assumé », a-t-il confié au journal L’Équipe. En pleine reconstruction, le club espère gravir les échelons progressivement, avec en ligne de mire un retour en Ligue 1 à l’horizon 2030.

Englués en National 2, les Girondins de Bordeaux ont évité la relégation administrative malgré un encadrement de leur masse salariale. Gérard Lopez, leur propriétaire, reste déterminé à ramener le club au sommet du football français grâce à son plan de continuation, assurant que les finances seront stabilisées. Si le projet de rachat par Oliver Kahn a quant à lui échoué, le club pourra compter sur une bouffée d’air frais avec les 500 000 euros annuels issus de son nouveau partenariat avec Hummel, successeur d’Adidas.

Bordeaux s’agite déjà sur le marché des transferts

Pour poser les bases de ce projet ambitieux, la direction bordelaise a choisi de faire table rase ou presque. À la reprise, seuls quelques visages familiers étaient présents : les défenseurs Driss Trichard et Jean Grillot, le gardien Lassana Diabaté, ainsi que l’attaquant Soufiane Bahassa, encore en ré-athlétisation. Exit aussi Andy Carroll, qui a rebondi en sixième division anglaise, au sein du club de Dagenham & Redbridge. Le reste de l’effectif est en pleine transformation, signe d’un profond renouvellement. Sur le plan du marché des transferts donc, le moins que l’on puisse dire, c’est que Bordeaux ne perd pas de temps.

À ce jour, Irles peut compter sur neuf éléments ayant le profil N2 : les deux anciens Trichard et Grillot, mais aussi les attaquants Mathieu Villette, Steve Shamal, Royce Openda et Ludéric Etonde, les milieux Guillaume Odru et Abou Ba, ainsi que le défenseur central Éric Vandenabeele. Trois nouveaux noms ont encore été ajoutés ces derniers jours : l’ailier Faïssal Mannaï, le latéral droit Léo Jousselin et le défenseur Ruben Droehnlé. En attendant de boucler son mercato, Bruno Irles doit compléter ses séances avec six éléments issus du groupe de Régional 1, dont deux gardiens. Une contrainte qui ne semble pas l’inquiéter outre mesure : « Les présents correspondent à ce que l’on souhaite. On a davantage travaillé, analysé. Mais ce n’est pas pour autant gage de succès à 100 %. »