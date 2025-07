Vinicius Jr prépare une folle soirée d’anniversaire

Décidément, l’été est festif pour les footballeurs de Liga. Après l’anniversaire des 18 ans de Lamine Yamal qui a amené son lot de polémiques, c’est un autre ailier qui prépare de nouvelles festivités. Ainsi, Vinicius Junior va fêter ses 25 ans ce week-end alors qu’il est né le 12 juillet.

Selon le site LeoDias, la fête va durer deux jours au stade Lajedo situé dans la banlieue de Rio de Janeiro. Les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leurs téléphones portables et des performances de trap et de funk auront lieu. Il y aura six scènes, des attractions en tout genre et un buffet avec des plats de différents pays. Pour son 24e anniversaire, Vinicius Junior avait déjà orchestré une fête de trois jours.