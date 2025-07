Real Madrid : Kroos évoque son absence au milieu de terrain

Un an après avoir pris sa retraite, Toni Kroos continue d’imprégner l’ADN du Real Madrid. Vainqueur d’un doublé Liga et Ligue des champions lors de sa dernière saison au Bernabéu, l’Allemand a quitté la scène au sommet, laissant un vide que la Maison Blanche peine toujours à combler. Dans un entretien accordé à El País, l’ancien milieu de terrain évoque une décision longuement mûrie : «mon objectif a toujours été de partir au sommet. J’aurais pu continuer deux ou trois saisons, mais je ne le voulais pas.»

La suite après cette publicité

Arrivé en 2014 en provenance du Bayern Munich, Kroos a disputé dix saisons avec le Real, s’imposant comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, si ce n’est de tous les temps. S’il confie ne rien regretter, il reconnaît que la transition n’a pas été évidente : «j’ai arrêté ce que je faisais depuis mes six ans. C’est un changement radical.» Le champion du monde 2014 reste lucide sur l’impact de son absence : «le poste de milieu axial est fondamental dans le football moderne. Regardez ce qui est arrivé à City avec la blessure de Rodri. Un milieu axial ou un pivot manque quand il n’est pas là. Depuis ma retraite, j’ai constaté, comme tous les autres supporters de l’équipe, que la saison n’a pas été facile. Et les gens disaient : Ah, c’est parce que Toni Kroos n’est pas là !" Et tout ce que je voulais, c’était que ça se passe bien et qu’ils arrêtent de dire ça.» Une déclaration pleine de classe du joueur allemand, qui espère, comme tous les supporters merengues, du renfort au poste de milieu de terrain. Pour le moment, le Real peut compter sur un Tchouaméni en forme, mais il faudra l’épauler pour l’exercice 2025-2026.