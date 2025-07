Real Madrid : la statistique qui prouve que Mbappé et Vinicius se détestent

Malgré des chiffres flatteurs pris individuellement, la cohabitation entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque madrilène est tout sauf harmonieuse. Les statistiques parlent d’elles-mêmes, précise AS : sur plus de 3 400 minutes passées ensemble sur le terrain cette saison, seuls 15 % des passes de Vinicius ont été adressées à Mbappé, et à peine 13 % dans l’autre sens. Ce déficit criant de connexions entre deux joueurs censés incarner le duo offensif le plus redoutable d’Europe traduit une réalité sportive gênante : ils ne se cherchent pas, ne se trouvent pas, et surtout, ne se comprennent pas. L’un est un passeur, l’autre un finisseur, mais l’alchimie n’opère pas. Au contraire, la cohabitation semble freiner leur expression respective, jusqu’à nuire à leurs statistiques individuelles.

Alors que Vinicius s’est éteint après le Ballon d’Or, n’inscrivant qu’un seul but lors de ses onze derniers matchs, Mbappé a terminé la saison en trombe avec un sprint de dix buts en six rencontres. À mesure que l’un s’effondrait, l’autre explosait. Une dynamique paradoxale qui illustre leur incapacité à briller ensemble. Le constat est encore plus parlant lorsqu’on observe que, depuis mars, ils n’ont plus jamais marqué dans le même match. Pire encore, les rares tentatives d’ajustement tactique – comme la tentative de Xabi Alonso de décaler Vini à droite – se sont soldées par des échecs et une frustration grandissante. Si le talent ne fait aucun doute, la complémentarité reste un mystère à résoudre. Un défi de taille pour le nouvel entraîneur, qui devra trouver la clé pour transformer ces deux solistes en un vrai duo.