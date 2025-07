Droits TV Ligue 1 : le torchon brûle entre beIN Sports et la LFP

Le torchon brûle à nouveau entre la chaîne beIN Sports et la LFP (Ligue de football professionnel) selon L’Équipe. Un an après un bras de fer tendu autour du paiement des droits TV, le diffuseur franco-qatarien remet la pression avant la reprise de la Ligue 1 prévue le 15 août prochain. beIN estime ne pas en avoir pour son argent avec l’affiche du samedi à 17h (achetée 78,5 M€/an), notamment à cause des restrictions imposées. Ces restrictions sont nombreuses : impossibilité de diffuser plus de huit fois la même équipe dans la saison, interdiction de programmer deux fois de suite le même club, ou encore choix 1 ou 2 en alternance, souvent perturbé par le calendrier européen.

beIN jugerait même que ces contraintes réduisent considérablement la valeur réelle de son lot, surtout depuis la résiliation de contrat de DAZN, l’ancien diffuseur principal du championnat français. La chaîne réclame une application plus souple de l’accord, comme prévu initialement, mais la LFP campe sur ses positions. Sans contrepartie, aucun changement n’est donc envisagé. Une situation qui rappelle le bras de fer de la saison passée, où beIN avait retardé ses paiements avant un accord trouvé en janvier dernier. Affaire à suivre…