PSG : la grosse crainte du vestiaire

Après une très longue saison, marquée notamment par les titres en Ligue des Champions et en Supercoupe d’Europe, le PSG n’a pas vraiment eu le temps de récupérer. Cela explique peut-être les pépins physiques dont sont victimes certains joueurs, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui ont été blessés en équipe de France au début du mois de septembre. Ce qui est sûr, c’est que les champions de France prennent très au sérieux ce sujet.

D’ailleurs, L’Equipe explique ce mardi que les joueurs discutent de la thématique des blessures dans l’intimité du vestiaire. De plus, un agent d’un cadre parisien a également fait des déclarations sur ce sujet à nos confrères. « Ils savent qu’ils vont y passer forcément. Avec ce qu’ils ont vécu, d’un point de vue du rythme, de l’émotion et de l’intensité, il y aura un contrecoup physique.» Il règne donc une forme de fatalité et une certaine crainte dans les rangs parisiens.