C3 : deux matches de l’OL et de Lille ne seront pas diffusés en France

À l’heure où la Ligue des Champions reprend ses droits ce soir, avec notamment un Real Madrid-OM, Lille et l’Olympique Lyonnais débuteront leur parcours européen en Ligue Europa la semaine prochaine. Particularité cette saison, Dogues et Gones joueront tous les deux contre les Suisses des Young Boys de Berne. Ce sera le 11 décembre pour les Lillois et le 22 janvier 2026 pour les Lyonnais.

Cependant, RMC Sport nous rappelle que ces deux matches ne seront pas diffusés en France. La raison est simple : le club helvète affiche le sponsor Plus500. Or, ce sponsor est une société proposant un service d’investissement portant sur des contrats financiers classés très risqués par l’Autorité française des marchés financiers (AMF). Conséquence : depuis 2016, la publicité de ce genre de sponsor est interdite en France lors des compétitions sportives. Diffuseur de la Ligue Europa en Hexagone, Canal+ a donc choisi de ne pas diffuser les deux matches.