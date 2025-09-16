Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

L’avis tranché de Samir Nasri sur Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Real Madrid Marseille Voir sur CANAL+

Ce soir, l’Olympique de Marseille aura fort à faire face au Real Madrid. Le club merengue est d’ailleurs porté par un Kylian Mbappé très en vue depuis le début de la saison (4 buts et 1 passe décisive en 4 matches). Un retour en forme du Bondynois remarqué par Samir Nasri.

La suite après cette publicité

« Je le trouve très bon, très explosif. Je le trouve plus connecté avec ses coéquipiers dans le jeu. Il est beaucoup plus juste dans le jeu, il fait moins d’erreurs techniques. À voir quand toutes les stars du Real seront là, mais c’est du très très bon Mbappé », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pariez sur le choc Real Madrid - OM avec Betclic ! Jusqu’à 100 € remboursés en Feebets si ton pari est perdant !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier