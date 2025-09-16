L’avis tranché de Samir Nasri sur Kylian Mbappé

Ce soir, l’Olympique de Marseille aura fort à faire face au Real Madrid. Le club merengue est d’ailleurs porté par un Kylian Mbappé très en vue depuis le début de la saison (4 buts et 1 passe décisive en 4 matches). Un retour en forme du Bondynois remarqué par Samir Nasri.

« Je le trouve très bon, très explosif. Je le trouve plus connecté avec ses coéquipiers dans le jeu. Il est beaucoup plus juste dans le jeu, il fait moins d’erreurs techniques. À voir quand toutes les stars du Real seront là, mais c’est du très très bon Mbappé », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

