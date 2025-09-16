LdC, OM : l’ouverture du score de Timothy Weah

Et si l’OM était en route pour une soirée européenne historique ? Malmenés par le Real Madrid pendant le premier quart d’heure, les hommes de Roberto De Zerbi ont pourtant ouvert le score grâce à un contre conclu par Timothy Weah à la 22e minute.

C’est Mason Greenwood qui a amorcé cette attaque éclair en chipant le ballon dans les pieds d’un Güler passif. L’Anglais a attendu le renfort de l’Américain pour le décaler sur sa droite à l’entrée de la surface. Le fils de Georges n’a pas tremblé en reprenant instantanément le cuir. Il marque au Bernabéu contre le Real, comme son père avec le PSG, 21 ans après.