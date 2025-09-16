Ligue des Champions
LdC, OM : l’ouverture du score de Timothy Weah
1 min.
@Maxppp
Et si l’OM était en route pour une soirée européenne historique ? Malmenés par le Real Madrid pendant le premier quart d’heure, les hommes de Roberto De Zerbi ont pourtant ouvert le score grâce à un contre conclu par Timothy Weah à la 22e minute.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:28
🚨 TIMOTHY WEAH ! L'OM MÈNE 1-0 SUR LA PELOUSE DU REAL MADRID !!!! 🤩Voir sur X
Les Marseillais en route vers l'exploit ? C'est en direct sur CANAL+ ⚡️
#RMAOM | #UCL
Les Marseillais en route vers l'exploit ? C'est en direct sur CANAL+ ⚡️
#RMAOM | #UCL
C’est Mason Greenwood qui a amorcé cette attaque éclair en chipant le ballon dans les pieds d’un Güler passif. L’Anglais a attendu le renfort de l’Américain pour le décaler sur sa droite à l’entrée de la surface. Le fils de Georges n’a pas tremblé en reprenant instantanément le cuir. Il marque au Bernabéu contre le Real, comme son père avec le PSG, 21 ans après.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer