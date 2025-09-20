Menu Rechercher
Xabi Alonso a déjà un plan pour Eduardo Camavinga

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Eduardo Camavinga avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid Espanyol

Blessé pendant quelques semaines, Eduardo Camavinga a fait son retour dans le groupe madrilène mardi soir à l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais le Français n’est pas entré en jeu. Ce sera peut-être pour ce week-end à l’occasion de la rencontre de Liga face à l’Espanyol Barcelone. Questionné sur l’état de santé du Français, ainsi que celui de Jude Bellingham, Xabi Alonso a fait un point.

«Ils joueront peut-être, même s’ils ne s’entraînent que depuis peu. On verra bien.» Tout est donc possible. Concernant l’utilisation de l’ancien du Stade Rennais, le coach madrilène a confié : «je le vois en tant que milieu de terrain. Il est évidemment si complet qu’il peut jouer à de nombreux postes, comme Valverde. Mais je le vois plutôt au milieu, en six ou huit. Il a de nombreuses qualités, et il faut maintenant l’intégrer au niveau de l’équipe, avec et sans ballon.» Véritable couteau-suisse, Eduardo Camavinga inspire déjà son nouveau coach.

Pub. le - MAJ le
