OM, Nantes : les nouvelles révélations explosives sur le clash Pablo Longoria - Waldemar Kita

Pablo Longoria et Waldemar Kita n’iront pas en vacances ensemble, c’est une certitude. Les deux hommes ne se portent pas tellement dans leur cœur, et les révélations sur le conseil d’administration de la LFP de lundi accréditent cette thèse. Comme l’avait appris L’Equipe, plusieurs présidents de Ligue 1 avaient demandé la démission de Pablo Longoria de son poste de vice-président de la LFP, à commencer par Kita. Il était alors reproché à l’Espagnol d’être encore en place pour promouvoir la Ligue 1, après l’avoir vivement critiquée lors de son dérapage auxerrois en février dernier.

«Quelle corruption ! C’est de la corruption totale dans ce championnat de merde», avait tonné l’Espagnol dans un excès de rage. Lundi, Waldemar Kita a donc voulu en faire une affaire personnelle. Le patron de Nantes, fraîchement élu au conseil d’administration de la LFP cinq jours plus tôt, n’attendait que ce moment. « Je suis un immigré comme toi, un Polonais, et tu ne peux pas parler comme ça de la France. On n’insulte pas ainsi le pays, la Ligue, l’institution. Ne m’oblige pas à aborder d’autres sujets, et le comportement que tu as eu avec moi et mon fils. Cela te déshonore,» aurait-il enragé selon L’Equipe.

Le torchon brûle entre Kita et Longoria

D’après le quotidien, le Polonais faisait référence à plusieurs épisodes récents, à commencer par le comportement des dirigeants marseillais lors d’OM - Nantes, le 2 mars, soit la journée ayant suivi le craquage de Longoria à Auxerre. Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient très mal pris la déclaration de Kita, qui avait déclaré au lendemain de la rencontre : «mais attendez, c’est grave ! Il a créé un doute au niveau de l’arbitrage. Ce n’est pas rien. Maintenant, chaque fois que Marseille va être arbitré, il va y avoir une interrogation. Ça va être un drame. Parler de corruption, c’est fou comme terme.» Résultat : les Kita auraient été ignorés par leurs homologues au Vélodrome à peine dix jours plus tard.

Autre dossier qui aurait provoqué le courroux de Nantes : Matthis Abline. Les dirigeants phocéens auraient évoqué les Kita de façon peu flatteuse auprès du joueur cet été, lui auraient proposé une juteuse rémunération, et seraient allés voir Nantes pour décréter que le joueur valait 15 M€. "Inadmissible" aux yeux des Kita, qui réclament aussi plusieurs bonus liés aux transferts de Quentin Merlin et Valentin Rongier à Rennes cet été. L’OM, de son côté, confie son envie d’entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Pour le transfert de Quentin Merlin à l’OM en 2024, Medhi Benatia avait par exemple mandaté des agents pour échafauder le transfert avec Nantes. Preuve que Marseille voulait éviter tout quiproquo avec son homologue.