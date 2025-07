LdC : toutes les équipes qualifiées pour le 2ème tour de qualification

Le premier tour de qualification de la Ligue des champions 2025-2026 a livré son lot de surprises et de confirmations. Parmi les affiches marquantes, Ħamrun Spartans a créé l’exploit en éliminant Žalgiris Vilnius aux tirs au but (10-11) après deux matchs à domicile et à l’extérieur remportés 2-0 chacun. D’autres équipes comme Malmö FF, FK RFS, Breiðablik ou encore HŠK Zrinjski Mostar ont confirmé leur statut en s’imposant avec autorité sur l’ensemble des deux manches. À noter aussi la solide performance de KF Drita, vainqueur 4-2 sur l’ensemble face à Differdange.

Certaines rencontres ont été plus disputées, comme celle entre FCSB et Inter d’Escaldes, où les Roumains ont dû batailler malgré une avance au match aller. KuPS s’est qualifié sans encaisser de but, tandis que FK Shkëndija a dominé les Gallois de The New Saints grâce à une victoire à l’extérieur. Le FC Noah d’Arménie a tenu tête au Budućnost monténégrin pour arracher sa qualification. Ce mercredi, les Irlandais de Shelbourne FC ont remporté le duel fratricide contre les Nords-Irlandais du Linfield FC (1-0, 1-1). Enfin, Ludogorets Razgrad et le Dinamo Minsk ont poussé le suspense au bout de la nuit (1-0, 2-2) avec une qualification des Bulgares en prolongations. Ce tour préliminaire a déjà montré que la compétition s’annonce ouverte, avec des clubs issus de "petites" nations bien décidés à jouer leur chance.

Tous les résultats du 1er tour de qualification

Žalgiris Vilnius (LIT) vs Ħamrun Spartans (MLT) (2-0, 0-2, 10-11 tab)

(2-0, 0-2, 10-11 tab) KuPS (FIN) vs FC Milsami (MDA) (1-0, 0-0)

vs FC Milsami (MDA) (1-0, 0-0) New Saints (WAL) vs FK Shkëndija (MKD) (0-0, 1-2)

(0-0, 1-2) FC Iberia 1999 (GEO) vs Malmö FF (SUE) (1-3, 1-3)

(1-3, 1-3) Levadia Tallinn (EST) vs FK RFS (LVA) (0-1, 0-1)

(0-1, 0-1) KF Drita (KOS) vs FC Differdange 03 (LUX) (1-0, 3-2)

vs FC Differdange 03 (LUX) (1-0, 3-2) Víkingur Gøta (FRO) vs Lincoln Red Imps (GIB) (2-3, 0-1)

(2-3, 0-1) KF Egnatia Rrogozhinë (ALB) vs Breiðablik (ISL) (1-0, 0-5)

(1-0, 0-5) FCSB (ROU) vs Inter Club d’Escaldes (AND) (3-1, 1-2)

vs Inter Club d’Escaldes (AND) (3-1, 1-2) AC Virtus (SMR) vs HŠK Zrinjski Mostar (BOS) (0-2, 1-2)

(0-2, 1-2) Olimpija Ljubljana (SVN) vs Kaïrat Almaty (KAZ) (1-1, 0-2)

(1-1, 0-2) FC Noah (ARM) vs Budućnost Podgorica (MNE) (1-0, 2-2)

vs Budućnost Podgorica (MNE) (1-0, 2-2) Shelbourne FC (IRL) vs Linfield FC (NIR) (1-0, 1-1)

vs Linfield FC (NIR) (1-0, 1-1) Ludogorets Razgrad (BGR) vs Dinamo Minsk (BLR) (1-0, 2-2 ap)

Le programme du 2e tour de qualification

Voie des Champions

FK RFS (LVA) - Malmö FF (SUE)

Ħamrun Spartans (MLT) - Dynamo Kiev (UKR)

Paphos (CYP) - Maccabi Tel Aviv (ISR)

Lincoln Red Imps (GIB) - Étoile Rouge de Belgrade (SER)

FC Noah (ARM) - Ferencvaros (HUN)

Lech Poznan (POL) - Breiðablik (ISL)

FC Copenhague (DEN) - KF Drita (KOS)

HNK Rijeka (CRO) - Ludogorets Razgrad (BGR)

FK Shkëndija (MKD) - FCSB (ROU)

Slovan Bratislava (SVK) - HŠK Zrinjski Mostar (BOS)

Shelbourne FC (IRL) - Qarabağ FK (AZE)

KuPS (FIN) - Kaïrat Almaty (KAZ)

Voie de la Ligue