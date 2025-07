LdC : le calendrier du 2ème tour de qualification est connu

Le deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions 2025-2026 se jouera les 22 et 23 juillet pour les matchs aller, suivis des rencontres retour les 29 et 30 juillet. Plusieurs affiches prometteuses sont au programme, avec notamment le duel équilibré entre FK Shkëndija et FCSB, ou encore la confrontation entre FC Noah et Ferencváros. Malmö FF, fort de son expérience européenne, se rendra à Riga pour y défier le FK RFS, tandis que KF Drita tentera de créer l’exploit face au FC Copenhague. De son côté, Ħamrun Spartans accueillera le Dynamo Kiev pour une affiche inédite. Parmi les autres chocs à surveiller : Lech Poznań affrontera Breiðablik, Slovan Bratislava défiera le HŠK Zrinjski Mostar, et le prestigieux Rangers FC recevra le Panathinaïkós pour l’une des rencontres les plus attendues de ce tour.

Ce deuxième tour marque également une étape charnière dans la phase de qualification, désormais scindée en deux voies : la voie des Champions et la voie de la Ligue. La voie des Champions réunit les vainqueurs du premier tour ainsi que les champions nationaux issus d’associations moins bien classées selon le coefficient UEFA. En parallèle, la voie de la Ligue regroupe les vice-champions de fédérations mieux classées, ce qui donne lieu à des confrontations de haut niveau, comme celles entre Servette et Viktoria Plzen ou encore entre Brann et Salzbourg. Les vainqueurs de ces duels avanceront vers le troisième tour de qualification, tandis que les perdants seront reversés en Ligue Europa, prolongeant ainsi leur aventure européenne.

Toutes les rencontres du 2ème tour de qualification