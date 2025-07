Dembélé, Doué, Barcola… le PSG va devoir prendre de grosses décisions

Comme le philosophait Thierry Henry : «même le temps n’a pas le temps pour le temps.» Au bout d’une saison vécue au rythme des victoires et des trophées, la direction parisienne doit déjà se tourner vers l’avenir. Depuis plusieurs semaines, elle travaille sur l’arrivée d’un défenseur central, dont l’identité ne fait plus vraiment de mystère : il s’agit de l’Ukrainien Illya Zabarnyi, avec qui le club a déjà trouvé un accord.

Il faut désormais convaincre Bournemouth, qui semblait proche d’une position commune avec le PSG fin juin. Selon nos informations, c’est autour de 60 millions d’euros que devrait se conclure l’opération. Ce ne sera d’ailleurs pas la seule, puisque des mouvements sont encore attendus, tant dans le sens des départs (Kolo Muani, Asensio, Skriniar…) que des arrivées. Pour les dirigeants parisiens, l’autre défi des prochains mois sera celui des prolongations de contrat de certains cadres. Et là, ça pourrait rapidement bouger.

Dembélé, Barcola et Doué en priorité

Comme l’explique le journal L’Équipe, celle d’Ousmane Dembélé pourrait rapidement devenir un sujet. Sous contrat jusqu’en 2028, le champion du monde sera en position de force pour renégocier son contrat et son salaire s’il est élu Ballon d’Or le 22 septembre prochain. S’il touche aujourd’hui le plus gros salaire du club, à savoir 1,5 million d’euros bruts par mois, Dembélé pourrait bien viser le salaire d’un joueur du top 5 mondial, assure le quotidien. Le sujet sera mis sur la table cet été ou cet automne, et un acteur du dossier affirme que «ce sera une discussion à avoir. »

Tout en haut de la pile de dossiers du PSG figure aussi celui de la prolongation de Barcola. Le club a déjà fermé la porte à un départ malgré les intérêts de nombreux cadors, mais la situation contractuelle du joueur presse. Le club en est conscient et a déjà pris langue avec ses représentants, avec qui des contacts sont encore prévus dans les prochaines semaines. Barcola, qui n’apparaît pas dans le top 10 des plus gros salaires du club, pourrait viser le top 5 de la grille salariale selon le journal. Enfin, il y a le cas Désiré Doué. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, le camp du joueur verra cette prolongation comme un sujet important à court terme, qui viendrait récompenser sa grande saison.