Tentative de suicide déjouée au centre d’entraînement du Torino !

Mardi matin, une scène d’une rare tension s’est déroulée au stade Filadelfia, antre du Torino FC où se trouvent les bureaux et le centre d’entraînement du club. Un homme d’une quarantaine d’années, visiblement en détresse psychologique, s’est introduit dans l’enceinte et a grimpé sur la verrière, où il est resté plus de six heures, menaçant de se donner la mort. Autour du cou, un nœud coulant. A la main, plusieurs bouteilles qu’il a brandies avec agitation. Les forces de l’ordre, les pompiers et les secours du 118 ont été dépêchés sur place pour tenter de dialoguer avec lui, dans une atmosphère pesante et incertaine.

L’épilogue est survenu à 16 heures mardi après-midi. Dans un geste désespéré, l’homme a jeté plusieurs bouteilles sur les pompiers avant de se lancer dans le vide, suspendu quelques secondes à la corde. Grâce à une intervention parfaitement coordonnée, les secours ont réussi à l’attraper à temps et à l’emmener d’urgence à l’hôpital. Le calme est revenu au stade Filadelfia, mais cette matinée restera gravée comme l’un des épisodes les plus inquiétants ayant récemment frappé les lieux.