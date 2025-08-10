Barça : Roony Bardghji dévoile le joueur qui l’a le plus impréssionné

Fraîchement arrivé au FC Barcelone en provenance du FC Copenhague pour 2 millions d’euros, Roony Bardghji impressionne déjà lors de ses débuts, ayant inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face au Vissel Kobe (Japon) en match de préparation. Le jeune ailier de 19 ans s’est également prêté au défi habituel réservé aux nouvelles recrues blaugranas, le 90 Seconds Challenge, en répondant à une série de questions rapides pendant une minute et demie.

À la question sur le joueur avec qui il s’entend le mieux, l’international Espoirs suédois a cité un autre nouveau venu en Catalogne : Marcus Rashford. Interrogé ensuite sur le coéquipier qui l’a le plus impressionné, il s’est déclaré fan absolu de Pedri. «C’est le joueur qui m’a le plus impressionné», a-t-il assuré. Une admiration qui pourrait se transformer en belle entente sur le terrain dès le début de la Liga, face à Majorque, le 16 août.