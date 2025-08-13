Menu Rechercher
Super Coupe UEFA

Chelsea trolle Tottenham après sa défaite contre le PSG

Chelsea @Maxppp
PSG 2-2 Tottenham

Après un match compliqué contre Tottenham, le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe de l’UEFA (2-2/4-3 aux Tab). Une belle victoire pour les Parisiens qui démarrent la saison 2025/2026 par un succès. Un joli rebond aussi, car ils avaient perdu 3-0 il y a un mois en finale de la Coupe du monde des Clubs.

Et Chelsea qui avait fait tomber le Paris Saint-Germain lors de ce match s’en souvient bien. Le club londonien s’est moqué de son rival de Tottenham en tweetant une photo de sa victoire contre le PSG après la défaite des Spurs. «Il y a exactement un mois, Chelsea battait le PSG en finale de la Coupe du Monde des Clubs», peut-on lire. Le sens du timing.

