Nantes : Luis Castro tape du poing sur la table pour Abline

À l’issue de la défaite contre le Paris FC samedi (2-3), lors du dernier match de préparation avant la nouvelle saison, Luis Castro, entraîneur du FC Nantes, a été interrogé sur la situation de Matthis Abline, dont l’avenir pourrait s’écrire loin de la Beaujoire avant la fin du mercato estival. Le technicien a d’abord justifié l’absence de l’attaquant français de 22 ans sur le terrain : «Abline est ici avec nous, il travaille bien, il a fait une bonne semaine de préparation en Angleterre. Là, il s’est blessé ; ce n’est pas une grosse blessure, juste une petite douleur. On ne prend pas de risque.»

En cas de départ de son joueur, l’ancien coach de Dunkerque ne s’inquiète pas pour autant, plaçant le club au-dessus de tout. «S’il part, on jouera avec un autre, assure Castro. Et même s’il reste, je ne sais pas s’il sera titulaire. Mostafa Mohamed a fait un très bon match, je ne suis pas inquiet. Le joueur qui reste ici doit aimer le club, vouloir jouer pour lui, parce que le club est toujours plus important que le joueur. Je ne dis pas ça pour Abline, mais pour tout le monde. S’il y a un joueur qui n’aime pas Nantes, qui n’aime pas le club et qui ne veut pas être avec nous, j’espère qu’un autre club l’achètera. Mais je pense qu’Abline veut rester.»