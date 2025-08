West Ham discute avec Idrissa Gueye

Selon nos informations, les discussions avancent bien entre Idrissa Gueye et West Ham. Le FC Metz, conscient qu’il sera difficile de retenir son jeune attaquant, réclame au moins 15 millions d’euros pour laisser partir son joyau. De son côté, West Ham, qui souhaite absolument s’offrir les services du crack sénégalais, prépare une offre pour tenter de doubler la concurrence.

Avec 5 buts et 1 passe décisive en 20 apparitions la saison dernière en Ligue 2, Idrissa Gueye s’est affirmé comme l’un des jeunes les plus prometteurs du FC Metz. Sa vitesse, sa maturité précoce et son potentiel en font aujourd’hui l’un des actifs les plus convoités de l’effectif grenat. Manchester United, le Borussia Dortmund et un autre club anglais, suivent également le dossier de près.