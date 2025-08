Everton s’offre Kiernan Dewsbury-Hall

Recruté il y a un an par Chelsea en provenance de Leicester pour 35,4 millions d’euros, Kiernan Dewsbury-Hall (26 ans) quitte le club londonien. Le milieu de terrain qui a disputé 36 matches pour 5 buts et 4 offrandes aura remporté la Conference League et la Coupe du monde des Clubs.

Il quitte finalement Chelsea pour Everton qui a déboursé 28,65 millions d’euros ainsi que 5 millions d’euros de bonus. «Everton a finalisé le transfert de Kiernan Dewsbury-Hall de Chelsea pour un montant non divulgué. Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat de cinq ans avec les Blues jusqu’à fin juin 2030 et devient la cinquième signature du club du mercato estival, après l’acquisition permanente de Carlos Alcaraz et les ajouts de Thierno Barry, Mark Travers et Adam Aznou», peut-on lire dans un communiqué.