FC Barcelone : Deco a rencontré les agents de Xavi Simons !

Le Barça ne s’arrête plus en cette période de mercato. Après le long feuilleton Nico Williams, qui a finalement échoué, l’intérêt pour Marcus Rashford (Manchester United) ou encore pour Luis Diaz (Liverpool), les Blaugranas suivraient désormais de près la situation de Xavi Simons. Très près, même, puisque Deco, le directeur sportif du club, aurait rencontré les agents du Néerlandais de Leipzig ce jeudi 17 juillet, selon Sport. En effet, l’Italien Ali Barat, bien qu’il ne soit pas officiellement son agent, joue un rôle important dans la prise de décision du joueur. Accompagné de Faustino Simons, le frère de Xavi Simons, il a participé à une réunion d’environ 45 minutes dans un hôtel de la ville.

Malgré cette information surprenante, la situation financière du club rend un éventuel accord extrêmement complexe. Le prix actuel du joueur est tout simplement inabordable, d’autant plus que Hansi Flick a déclaré que l’effectif était déjà surchargé au milieu de terrain. Il ne s’agirait donc, pour le moment, que d’une prise d’informations et d’un premier contact avec les agents, dans l’optique de rester attentif à l’évolution du marché. L’ancien du PSG, qui a aussi joué étant petit au Barça, souhaiterait forcément revenir un jour. Malgré sa blessure en début de saison, Xavi Simons a inscrit 11 buts cette saison en 33 matchs. Il pourrait jouer un rôle intéressant en Catalogne dans les années à venir, même si Fermin Lopez et Dani Olmo semblent répondre aux attentes de Flick dans ce rôle de milieu offensif.