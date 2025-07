Une porte de sortie XXL s’ouvre enfin pour Xavi Simons

À chaque mercato, il y a des gagnants et des perdants. Pour le moment, Xavi Simons (22 ans) figure dans le groupe des déçus. Pourtant, le Néerlandais pensait avoir fait le plus dur en avouant publiquement son souhait de quitter le RB Leipzig. Un club qu’il a rejoint en prêt dans un premier temps avant d’être acheté définitivement cet hiver pour 80 M€. Mais le comportement de diva de l’ancien du Paris Saint-Germain a été pointé du doigt et ses relations avec l’écurie allemande se sont peu à peu rafraîchies.

La porte a donc été ouverte du côté de la direction de Leipzig, qui comptait pourtant sur lui pour de nombreuses années. Mais elle a dû revoir ses plans et fixer un prix de départ. 100 M€, puis 80 M€ et enfin 70 M€. Le RB Leipzig a dû revoir ses exigences à la baisse puisque de prestigieuses portes se sont refermées. Il y a eu tout d’abord Liverpool. Les Reds pensaient au joueur en cas d’échec du dossier Florian Wirtz. Mais la signature de l’Allemand a scellé son sort. Idem avec Manchester City, qui a finalement fait signer sa cible prioritaire, à savoir Rayan Cherki.

Un prix qui continue de baisser

Manchester United a aussi été cité comme un candidat à sa venue, mais les Red Devils ne joueront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui est une condition imposée par le clan du Néerlandais pour signer dans un club. Ces derniers jours, Bild a évoqué un intérêt de Newcastle. Les Magpies, eux, joueront la C1. Ce mardi, Sport dévoile qu’un autre club avance ses pions en coulisses. Il s’agit du FC Barcelone. Un club que le natif d’Amsterdam connaît parfaitement puisqu’il a évolué au sein de la fameuse Masia entre 2010 et 2019.

Sport explique que son nom circule au sein de la cité catalane, qui ne l’a jamais vraiment oublié. En effet, entre l’échec du dossier Nico Williams et les négociations compliquées pour Luis Diaz (Liverpool) ou Marcus Rashford (Manchester United), le Barça garde un œil sur le joueur hollandais qui a un profil différent. Le milieu de terrain est polyvalent, ce qui plait en Catalogne. De son côté, AS, indique que c’est une affaire à saisir et évoque un prix de départ supérieur à 60 M€. Ce qui est encore moins que celui annoncé il y a quelques semaines. Une catastrophe pour Leipzig. Le Barça, en proie à des difficultés financières, suit malgré tout son cas.