Mercato : ça vire à la catastrophe pour Xavi Simons

En quelques mois, l’histoire entre Xavi Simons et le RB Leipzig a connu des hauts et des bas. Tout avait pourtant bien commencé lorsque le Néerlandais était arrivé en Allemagne sous la forme d’un prêt, après une bonne expérience au PSV Eindhoven (22 buts, 11 assists en 48 rencontres toutes compétitions confondues, ndlr). Lors de sa première saison avec l’écurie de Bundesliga, l’ancien joueur du FC Barcelone avait également impressionné les observateurs. En effet, il avait terminé l’année avec un bilan de 10 buts et 15 assists en 43 matches toutes compétitions confondues. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui l’a de nouveau prêté à Leipzig l’été dernier avant de le vendre définitivement cet hiver contre un joli chèque de 80 M€.

Une "diva" poussée vers la sortie

Une belle plus-value de la part des Parisiens. De son côté, le club allemand était heureux de pouvoir conserver un joueur suivi par ce qui se fait de mieux en Europe. Mais très rapidement, Leipzig a changé d’avis. En mars dernier, Bild a révélé que ça n’allait plus du tout entre le milieu de 22 ans et l’écurie de Bundesliga. Outre son niveau de jeu attendu qui n’était pas à la hauteur de son statut dans l’équipe, le média allemand a révélé que son comportement de "diva" agaçait tout le monde en coulisses, y compris ses coéquipiers. En effet, il serait très difficile de le conseiller ou de le réprimander du fait de son énorme confiance en lui. De plus, le joueur et son entourage ont annulé plusieurs opérations avec les sponsors ou les médias.

Dans la foulée, certains membres de la direction ont fait savoir à Bild qu’ils avaient déconseillé au club de le recruter définitivement ou de ne pas mettre autant sur lui. Mais ils n’ont pas été écoutés. Quelques mois plus tard, on a atteint le point de non-retour entre Leipzig et Xavi Simons, qui a terminé la saison avec 11 buts et 8 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues. Il y a quelques semaines, il avait entrouvert la porte à un départ lors d’un entretien accordé à Sky Germany. « Je suis encore un jeune joueur, j’ai beaucoup de rêves - et le club le sait. Mais pour l’instant, la chose la plus importante pour moi est de bien jouer dans les prochains matchs. Ensuite, nous avons les matchs internationaux, et après cela, nous nous asseyons et voyons ce qui se passe.»

Des portes se ferment et son prix baisse

Et c’est visiblement tout vu puisque The Athletic assure que le milieu de terrain a clairement demandé son départ cet été 2025. De son côté, Leipzig, qui a connu une année compliquée et qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, ne le retiendra pas. Dans un premier temps, le club allemand, qui estime que le temps est venu de se séparer, avait fixé son prix à 100 M€. Puis, la presse allemande a évoqué une baisse de prix à 80 M€. Ce mardi, The Athletic explique que le RB Leipzig attend des propositions d’au moins 70 M€. Une nouvelle baisse de prix pour un club qui a beaucoup investi sur lui. Ce qui est une catastrophe. En revanche, la direction n’acceptera pas d’offres d’un montant inférieur, quoi qu’il arrive. Car ça n’avance pas tant que ça pour Xavi Simons.

Le Néerlandais, qui veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, a vu de prestigieuses portes de sortie se fermer. En effet, il était dans le viseur de Manchester City. Mais il était le plan B en cas d’échec du dossier Rayan Cherki, qui a finalement signé. Même chose du côté de Liverpool, qui ne donnera pas suite à ce dossier avec la signature attendue de Florian Wirtz. Deux coups durs pour l’ancien du PSG, qui est aussi suivi par Manchester United. Seul problème, les Red Devils ne joueront pas de Coupes d’Europe la saison qui arrive. Ce qui était un objectif pour Xavi Simons. Un joueur qui espère que le marché va un peu plus s’animer cet été pour prendre la poudre d’escampette. Dans le cas inverse, rester à Leipzig pourrait être une option… qui n’arrangerait ni le joueur, ni le club.