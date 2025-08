Sunderland fonce désormais sur Loïs Openda !

Où va s’arrêter Sunderland ? Grand acteur de cette fenêtre estivale, le club anglais a d’ores et déjà dépensé plus de 140 millions d’euros. Sous l’impulsion de Florent Ghisolfi, le directeur sportif français qui a posé ses valises dans le nord de l’Angleterre cet été, les Black Cats préparent leur retour en première division après 8 ans d’absence en enchaînant les belles recrues et les noms prometteurs. Habib Diarra a ainsi débarqué en provenance de Strasbourg pour 32 M€, plus gros transfert de l’histoire du Racing. Mais ce n’est pas tout.

Enzo Le Fée s’est lui définitivement engagé contre 23 M€ depuis la Roma alors que le Belgo-Marocain Chemsdine Talbi est lui aussi venu du Cercle Bruges pour 20 M€. Dans la foulée, l’Ivoirien Simon Adingra a été recruté du côté de Brighton contre un chèque de 25 M€. Arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour 17M€, Noah Sadiki évoluera également sous les ordres de Régis Le Bris. Tout comme Granit Xhaka, arrivé pour 20 M€ du Bayer, et l’ancien Lillois Reinildo, recruté libre. Un mercato XXL qui n’est cependant pas encore terminé…

Le RBL demande plus de 60 millions d’euros !

Selon les dernières informations de Sky Germany, Sunderland veut encore renforcer son secteur offensif et aurait ainsi coché un nouveau nom, celui de Loïs Openda. Actuellement lié au RB Leipzig jusqu’en juin 2028, l’international belge (27 sélections, 3 buts) pourrait se laisser tenter par un nouveau défi, lui qui sort d’une saison à 13 buts et 11 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues. Récemment, Sky Sports affirmait toutefois que les dirigeants du club allemand seraient prêts à discuter en cas d’offre supérieure à 60 millions d’euros.

Un montant colossal qui reste malgré tout abordable pour le promu anglais, notamment grâce à ses 238 M€ reçus en droits TV et en dotations pour sa promotion. Méfiance toutefois car au-delà de la capacité financière des Black Cats, ce dossier demeure complexe. En effet, il semble, aujourd’hui, difficile d’imaginer le RBL lâcher son buteur si Xavi Simons, pisté par Chelsea, et Benjamin Sesko, suivi par Newcastle, venaient à quitter le club. Une chose est sûre, Sunderland est encore loin d’avoir terminé ses emplettes.