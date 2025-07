Le FC Barcelone est sous pression dans le dossier Denzel Dumfries

Élément précieux de l’Inter Milan, Denzel Dumfries (29 ans) semble à l’apogée de sa carrière. Remuant, le natif de Rotterdam sort d’un exercice à 11 buts et 6 passes décisives en 47 matches. Un impact important pour le piston droit dont le bail avec les Lombards court encore jusqu’en juin 2028. Dans le viseur du FC Barcelone et de Manchester City, il dispose par ailleurs d’une clause dans son contrat.

En effet, jusqu’au 31 juillet prochain, la clause libératoire de Denzel Dumfries est descendue à 25 millions d’euros, un chiffre plutôt accessible pour les grosses écuries pour un élément expérimenté, talentueux et assez jeune. D’ailleurs, l’Inter Milan ne s’y trompe pas et s’attend à le voir partir d’Italie d’ici la fin du mois. Les Italiens s’imaginent que tout va s’accélérer sur les prochains jours et préparent déjà son remplacement.

Jorge Mendes pousse auprès de Joan Laporta et Deco

Concentré sur l’arrivée d’un ailier avec l’échec Nico Williams (Bilbao) et le difficile dossier Luis Diaz (Liverpool), le FC Barcelone n’a pas avancé sur ce dossier, mais le considère comme intéressant d’un point de vue financier d’autant que son salaire est abordable pour le club catalan. Et c’est dans cette optique que l’agent du joueur Jorge Mendes met la pression sur les Blaugranas d’après Sport.

Représentant de Lamine Yamal qui vient de prolonger, l’agent portugais a célébré cette signature avec le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco ce mercredi soir. L’occasion pour les trois hommes d’évoquer le dossier menant à Denzel Dumfries où le Portugais a souligné l’intérêt de vite bouger pour bénéficier du joueur à prix réduit. Les discussions ont également tourné autour d’un possible départ de Gerard Martin et d’un intérêt de Wolverhampton.