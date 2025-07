Liga : le Barça pourrait affronter Villareal à Miami

La Liga envisage d’organiser un match de championnat en pleine saison aux États-Unis, avec le FC Barcelone comme principal protagoniste. Javier Tebas, président de la Liga, a confirmé son intention de faire jouer une rencontre dans la ville de Miami, afin de poursuivre l’internationalisation de la compétition. Après des tentatives avortées les saisons précédentes, notamment avec des rencontres comme Gérone-Barça ou Barça-Atlético, Tebas privilégie désormais un duel impliquant le Barça face à une autre équipe majeure, en raison de relations plus favorables. Le Real Madrid est, pour l’instant, écarté de ce projet en raison de tensions entre son président Florentino Pérez et Tebas selon ESPN.

L’idée envisagée serait d’organiser le match entre le FC Barcelone et Villarreal lors de la 17e journée de Liga, prévue les 20 et 21 décembre 2025, avec Villarreal comme équipe locale. Cette période correspond à une fenêtre sans compétitions européennes, facilitant la logistique pour les déplacements des deux clubs. Si ce premier test à Miami s’avère concluant, la Liga pourrait réitérer l’expérience pour renforcer la visibilité du championnat espagnol aux États-Unis. Toutefois, le projet reste encore en phase initiale et aucune décision définitive n’a encore été prise.