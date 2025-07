Real Madrid : Thibaut Courtois cartonne Javier Tebas

Fidèle à son franc-parler, Thibaut Courtois n’a pas mâché ses mots en évoquant Javier Tebas, le président de la Liga. «C’est toujours la même chose en Liga», a-t-il lâché d’emblée en zone mixte, fidèle à son habitude de ne rien laisser sous-entendre. Le gardien du Real Madrid semble en avoir assez des saisons à rallonge, et il n’est pas le seul : Jules Koundé a lui aussi exprimé son agacement dans un nouveau post publié sur X. Frustré par la lourde défaite face au PSG (4-0), le gardien belge du Real Madrid n’a une nouvelle fois pas mâché ses mots.

La suite après cette publicité

Une simple phrase qui a rapidement ouvert la voie à une déclaration bien plus tranchante : «entendre ce genre de propos de la part d’un président… C’est du jamais vu. Trois semaines de repos seulement, puis une saison complète en douze mois : c’est ça, la vraie difficulté. Il ne veut peut-être pas de la Coupe du monde, mais elle existe.» Le Belge de 33 ans a ajouté : «nous, on est là, et c’est son rôle de veiller à notre récupération et à notre préparation. Cet homme cherche à faire parler de lui. Je n’ai jamais vu un président d’organisation s’exprimer de cette manière. » Le risque principal de ces très longues saisons est le risque de blessure qui pourrait donc impacter la saison suivante et perturber la préparation.