Fenerbahce : Mourinho veut faire venir Dusan Vlahovic

Alors que la Juventus Turin prépare sa reprise estivale, Dusan Vlahovic cristallise les attentions. Le buteur serbe de 25 ans, dont l’avenir à la Juve semble de plus en plus incertain malgré une proposition de prolongation jusqu’en 2027, est sollicité de toutes parts. Parmi les prétendants, le Fenerbahçe José Mourinho mène une offensive de longue haleine. Selon AS, le coach portugais multiplie les contacts avec l’entourage du joueur depuis plusieurs mois. Une opération séduisante sur le plan sportif, mais surtout économique pour le club stambouliote, qui pourrait tenter de s’aligner via un prêt avec option d’achat, sans s’approcher des 12 millions d’euros annuels que touche actuellement l’attaquant à Turin.

Mais en parallèle, un autre appel pèse dans la balance : celui de Massimiliano Allegri. Désormais à la tête de l’AC Milan, le technicien italien aurait lui aussi directement contacté Vlahovic. L’idée serait de l’associer à Rafael Leão dans un duo explosif. Le Milan aurait proposé un salaire de 6 millions d’euros par an, bonus inclus selon ses performances. Si cette offre reste loin de ses émoluments turinois, elle relance l’attrait du projet sportif. Pour Vlahovic, la décision s’annonce complexe, entre la continuité en Serie A et une nouvelle aventure ambitieuse en Turquie.