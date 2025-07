Juventus : Dusan Vlahovic séduit par l’AC Milan

Entre Dusan Vlahovic et la Juventus, le torchon brûle. Et pas qu’un peu. La Vieille Dame vient de recruter Jonathan David et aimerait conserver Randal Kolo Muani. Résultat : le buteur serbe est poussé vers la sortie, mais ce dernier a un autre plan.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2026, Vlahovic aimerait partir librement dans un an et négocier une belle prime à la signature avec son futur club. Et d’après la Gazzetta dello Sport, le Serbe aurait un penchant pour l’AC Milan. Vlahovic souhaiterait rester en Italie et en Lombardie, il retrouverait son ancien coach Max Allegri.