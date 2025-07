Gianni Infantino vante les succès de la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs touche (enfin) à sa fin. Le dernier match se déroulera ce dimanche 13 juillet 2025, au MetLife Stadium. En effet, le PSG affrontera Chelsea en finale après avoir massacré le Real Madrid en demi-finale (4-0). L’occasion pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, de faire un debrief de la compétition et d’évoquer la fameuse "compétition de trop" puisque certaines équipes, comme le PSG ont déjà joué plus de 60 matchs. «On ne peut pas dire ça. On a vu clairement que les équipes étaient contentes. Je respecte les différentes opinions. On accepte même… Mais en tant que président je défends ce que la FIFA met en place», a déclaré le Suisse à New-York selon RMC Sport.

Le président de la FIFA est surtout ravi du déroulement de cette compétion pour ce qu’elle a rapporté en termes d’argent : «nous avons généré plus de deux milliards de dollars de revenus, cela représente 31 millions de dollars par match. Aucun autre tournoi ne s’approche de ça. C’est un énorme, énorme, énorme succès.» Gianni Infantino semble donc satisfait du Mondial des Clubs, mais l’opinion populaire est bien différente. Certains joueurs se plaignent d’une saison à rallonge, ce qui peut se comprendre. Cette compétiton reviendra, normalement, dans 4 ans.