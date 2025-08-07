Bundesliga
Ritsu Doan rejoint l’Eintracht Francfort
1 min.
@Maxppp
Joli renfort pour l’Eintracht Francfort. Le club allemand vient de s’offrir l’ailier japonais Ritsu Doan (27 ans) en provenance de Fribourg. Ce dernier débarque moyennant un chèque de 21 millions d’euros.
La suite après cette publicité
Eintracht Frankfurt @Eintracht – 08:17
𝐆𝐮𝐝𝐞 @doan_ritsu! 🇯🇵🦅Voir sur X
Der Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung zum hessischen Bundesligisten, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben hat.
#SGE | #Doan2030
Der Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung zum hessischen Bundesligisten, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben hat.
#SGE | #Doan2030
«L’Eintracht Francfort a recruté Ritsu Doan. L’international japonais arrive en Hesse en provenance du SC Fribourg, club de Bundesliga, où il portera le numéro 20.L’attaquant rejoint avec effet immédiat le club de Bundesliga hessois, où il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire dans un communiqué.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer