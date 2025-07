LOSC : accord total pour la vente de Gudmundsson à Leeds

Arrivé à Lille en 2021 en provenance de Groningen, le latéral gauche polyvalent Gabriel Gudmundsson va plier bagages. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre le LOSC et Leeds pour un transfert évalué à 12 M€.

Le Suédois, âgé de 26 ans, venait d’achever sa saison la plus accomplie avec le LOSC, avec 20 titularisations en Ligue 1 et 5 en Ligue des Champions. Bruno Genesio a profité de sa polyvalence pour l’aligner souvent un cran plus haut. Une perte sportive pour les Dogues, mais aussi une belle vente pour un joueur acheté 6 M€.