L’AS Roma discute avec le RC Lens pour Neil El Aynaoui

Cet été, le mercato estival du RC Lens bouge dans tous les sens. Au niveau des arrivées, le club artésien a enfin trouvé son gardien en la personne de Robin Risser, qui a signé pour 5 ans. En attaque, le club artésien a également fait revenir le Guinéen Morgan Guilavogui et a même trouvé un accord avec le buteur de Brondby Mathias Kvistgaarden (23 ans), comme nous l’avions révélé. Et comme l’a expliqué le nouveau directeur sportif Jean-Louis Leca, «on verra déjà sur les éventuels départs qu’on aura. Il faudra forcément faire des retouches».

Depuis, Facundo Medina s’est engagé avec l’Olympique de Marseille et plusieurs stars du vestiaire nordiste sont également courtisés de près. Devenu cadre du vestiaire lensois, Neil El Aynaoui (24 ans) a encore réalisé une saison pleine pour sa deuxième année au RC Lens avec 8 passes décisives et un but inscrit. Parmi les plus grosses valeurs marchandes du club Sang et Or, le milieu de terrain de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2027, est également courtisé par plusieurs clubs européens.

Des intérêts en Italie et en Angleterre

En effet, des intérêts ont été évoqués et notamment en Italie, mais l’AS Roma est passé aux choses sérieuses pour enrôler le milieu de terrain formé à l’AS Nancy-Lorraine. Selon les informations de Matteo Moretto, que nous pouvons confirmer, le club giallorosso est entré en contact avec les Lensois. L’insider italien ajoute également qu’une offre de 20 millions d’euros aurait été émise par les dirigeants romains. Les contacts se poursuivront dans les prochains jours, alors que le RC Lens espère le convaincre de rester au moins une saison de plus.

«Tu as envie de créer quelque chose autour de lui parce qu’il est encore jeune. Il a encore un tas de choses à faire ici. Je pense qu’il a un rôle de cadre et de leader en équipe qui commence à s’approprier aussi», expliquait son ex-entraîneur, Will Still. Mais d’autres clubs européens sont sur le coup en Italie, du côté de la Juventus et de l’AC Milan, ainsi qu’en Angleterre à Sunderland, Leeds United et Wolverhampton. Neil El Aynaoui aura du choix cet été pour décider de son avenir. Il souhaite d’ailleurs découvrir un autre championnat malgré l’intérêt de clubs français.